Son dakika... Kocaeli'de amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika

Şüphelinin yer göstermesi üzerine bölgede yapılan kazıda ulaşılan Şengül G'nin cesedinin, otopsi için morga kaldırıldığı belirtildi.

Ö.B'nin Şengül G. ile aralarında tartışma çıkmasının ardından kadını öldürdüğü, sonrasında da cesedi otomobiliyle götürdüğü Yazlık mevkisindeki ormanlık alana gömdüğü öğrenildi.

Bunun üzerine çalışma başlatan Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, elde edilen bulgular doğrultusunda H.B'nin yeğeni Ö.B'yi (32) Gebze ilçesinde gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Hisareyn Mahallesi'nde yaşayan H.B, 7 Haziran'da birlikte yaşadığı Şengül G'nin (44) eve gelmemesi üzerine, Emniyet'e kayıp başvurusunda bulundu.

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