Son dakika... Kocaeli'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü, arkadaşı yaralandı - Son Dakika

Sağlık personelince yapılan kontrollerde sürücü Avşar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Gürsu ise Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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