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Son dakika: Kocaeli'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika

Son dakika: Kocaeli'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

17.11.2021 16:43
Son dakika: Kocaeli'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

Son dakika haber: Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde "yol verme" meselesinden çıkan kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde "yol verme" meselesinden çıkan kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Mahallesi Şehit İlhan küçük Solak Caddesi'nde 14 Kasım'da iki grup arasında otomobille yol verme konusunda tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan B. B, H.K, S.A. ve A.T. hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan H.K. tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çayırova, Kocaeli, Kasım, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kocaeli'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika


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