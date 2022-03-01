Son dakika haberi! İş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika
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Son dakika haberi! İş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor

01.03.2022 00:04

Son dakika haber: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde araç yedek parçalarının bulunduğu iş yerinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde araç yedek parçalarının bulunduğu iş yerinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Sanayi Mahallesi Fırat Sokak'ta araç yedek parça dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede işletmenin her tarafını sardı.

Yangına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ediyor.

Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Son dakika haberi! İş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika haberi! İş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika haberi! İş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika haberi! İş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika haberi! İş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika haberi! İş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika haberi! İş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika haberi! İş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor

YORUMLAR
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Kocaeli'de bir iş yerinde yangın çıktı, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor Kocaeli'de bir iş yerinde yangın çıktı, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor Türkiye'de üretilen yüksek teknolojili lastikler Avrupa yollarında Türkiye'de üretilen yüksek teknolojili lastikler Avrupa yollarında

Kocaeli, Tragger, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika


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