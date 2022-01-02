Son dakika... Bir kişi iş yerinde ölü bulundu - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi iş yerinde ölü bulundu.
K.İ'den (39) haber alamayan yakınları, Karabaş Mahallesi'ndeki otomobil kiralama şirketinin ofisine geldi.
Arka kısımdaki odada K.İ'yi hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde K.İ'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
K.İ'nin cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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