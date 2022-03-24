Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişiyi tabancayla öldüren şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızderbent Mahallesi'nde dün aralarında husumet olduğu öğrenilen Hasan Aksüt'ü (60) kahvehanede çıkan kavgada tabancayla öldürdükten sonra Yalova'nın Altınova ilçesine kaçan Osman A'nın (74) yolcu minibüsüyle tekrar Karamürsel'e geldiği bilgisine ulaştı.
Dereköy Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında söz konusu minibüsü durduran ekipler, Osman A'yı gözaltına aldı.
Üzerinden yaklaşık 11 bin lira çıktığı öğrenilen Osman A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Kocaeli'de bir kişiyi tabancayla öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika