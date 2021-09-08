Boşanma aşamasındaki eşini silahla ağır yaralayan zanlı yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla ağır yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Kazım Karabekir Mahallesi Demirci Sokak'ta, çocuğunu okula bıraktıktan sonra evine giden Gülay C. ile boşanma aşamasındaki eşi Y.C. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.C, yanındaki tabancayla Gülay C'ye ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekibince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredekiler tarafından yakalanan zanlı Y.C. ise polis tarafından gözaltına alındı.