Çiftlikte çıkan yangında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Çiftlikte çıkan yangında 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Ferhadiye Mahallesi'nde bir çiftliğin garajındaki traktörde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede garajı saran alevler, çiftlikteki ev ve ahıra sıçradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu arada ahırdaki hayvanlar çevredeki vatandaşların yardımıyla dışarıya çıkarıldı. Yangında yaralanan Nuran Kayabay ile dumandan etkilenen Zafer Kayabay ve Zafer Çelik, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında ev, ahır ve traktör kullanılmaz hale geldi.

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