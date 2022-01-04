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Son Dakika | Kocaeli'de DEAŞ'lı 10 terörist yakalandı - Son Dakika

Son Dakika | Kocaeli'de DEAŞ'lı 10 terörist yakalandı

04.01.2022 16:17

Son dakika 3. sayfa haberine göre - Kocaeli'de DEAŞ'lı 10 terörist yakalandı Kocaeli'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 10 terörist yakalandı.

- Kocaeli'de DEAŞ'lı 10 terörist yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 10 terörist yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında bazı şahısların DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğünü tespit etti. Bunun üzerine yapılan teknik ve fiziki takibin 4'ü yabancı uyruklu toplam 10 şahıs, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu 3 şahsın ise gerekli idari işlemler için İl Göç İdaresine teslim edildiği öğrenildi.

Son Dakika | Kocaeli'de DEAŞ'lı 10 terörist yakalandı
Son Dakika | Kocaeli'de DEAŞ'lı 10 terörist yakalandı

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Kocaeli'de DEAŞ'lı 10 terörist yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Kocaeli'de DEAŞ'lı 10 terörist yakalandı - Son Dakika
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