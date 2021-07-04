Son dakika... Kocaeli'de depoda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir deponun trafo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şekerpınar Mahallesi'nde bulunan bir deponun trafo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerini yangın söndürürken dumandan etkilenen bir itfaiye eri ambulansa alınarak ayakta tedavi edildi.

Yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.