Son dakika! Kocaeli'de DHKP/C operasyonu: 1 gözaltı
19.11.2020 13:20
Son dakika haber: Kocaeli'de terör örgütü DHKP/C'ye üye olarak aranan bir şahıs, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Kocaeli'de terör örgütü DHKP/C'ye üye olarak aranan bir şahıs, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan 1 şahsın Kocaeli'de olduğu ihbarını alan polis ekipleri operasyon başlattı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda terör örgütü üyesi olma suçundan aranan şahıs gözaltına alındı. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. - KOCAELİ
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