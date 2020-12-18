Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
18.12.2020 14:00
Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı Kocaeli'de sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY propagandası yaptığı belirlenen ve Bylock kullandıkları belirlenen şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
KOCAELİ - Kocaeli'de sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY propagandası yaptığı belirlenen ve Bylock kullandıkları belirlenen şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'de polis ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında sosyal medyadan propagandası yapan ve örgütün kriptolu haberleşme sistemi Bylock'u kullandığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 5 kişi gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.
Şahıslar emniyette tamamlanan sorgularının ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
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