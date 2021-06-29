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Son Dakika | Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Son Dakika | Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı

29.06.2021 11:21
Son Dakika | Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

Son dakika haberi... Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle 5 şüpheli yakalandı.

Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika


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