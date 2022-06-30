Son dakika... Kocaeli'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika... Kocaeli'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü

30.06.2022 06:11
Son dakika... Kocaeli'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü

Bir son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Pelitli Mahallesi Nilüfer Sokak'taki bir geri dönüşüm deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Depodan alevlerin yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.

Öte yandan deponun bir bölümünde bulunan az sayıdaki tavuk ve kazlar, itfaiye ekiplerince güvenli bölgeye alındı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Kocaeli'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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