Son dakika: Kocaeli'de geri dönüşüm firmasının depo ve imalat atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika: Kocaeli'de geri dönüşüm firmasının depo ve imalat atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

03.07.2022 12:12
Son dakika: Kocaeli'de geri dönüşüm firmasının depo ve imalat atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan yangında plastik geri dönüşüm firmasının depo ve imalat atölyesi kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan yangında plastik geri dönüşüm firmasının depo ve imalat atölyesi kullanılamaz hale geldi.

Şekerpınar Mahallesi Dila Sokak'taki plastik geri dönüşüm firmasının depo ve imalat atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürülen yangında depo ve imalat atölyesi kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA

Çayırova, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Kocaeli'de geri dönüşüm firmasının depo ve imalat atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Kocaeli'de geri dönüşüm firmasının depo ve imalat atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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