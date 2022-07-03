Şekerpınar Mahallesi Dila Sokak'taki plastik geri dönüşüm firmasının depo ve imalat atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Çayırova, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika: Kocaeli'de geri dönüşüm firmasının depo ve imalat atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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