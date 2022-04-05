Son dakika! Kocaeli'de halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi - Son Dakika

Kocaeli'de özel halk otobüsünün şoförü, fenalaşan genç kızı hastaneye ulaştırdı.

İzmit- Gebze arasında çalışan 41 J 6059 plakalı özel halk otobüsünde yolculuk yapan genç kız, Körfez Hereke mevkisinde aniden fenalaşarak yere düştü.

Otobüsteki yolcular, genç kıza müdahalede bulundu.

Bu sırada otobüsün dörtlülerini yakan şoför Salih Küçük, hiçbir durakta durmadan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan o anlar ise halk otobüsünün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, otobüste fenalaşan genç kızın yere düşmesi ve diğer yolcuların müdahalesi yer alıyor.