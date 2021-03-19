Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kadın gözaltına alındı.

Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, durumundan şüphelendikleri E.N. (21), Y.S. (20) ve D.C.D'yi (20) durdurup üst araması yaptı.

Aramada, üzerlerinde kapı açmak için kullanılan bir aparat, ziynet eşyaları ile bir miktar para ele geçirilen zanlılar gözaltına alındı.

Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin, Bursa'dan geldikleri ve Kartepe ilçesinde de hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi.