Son dakika: KOCAELİ'DE İHRACAT YÜZDE 15.6'DAN YÜZDE 16.2'YE YÜKSELDİ - Son Dakika

KOCAELİ Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu dış ticaret verilerini açıklayarak, "Kocaeli dış ticaretinde 2020 ve 2021 yılının ilk 7 ayını kıyasladığımızda ihracat payımız yüzde 15,6'dan yüzde 16,2'ye çıktı. İthalat payımız ise yüzde 22,3 den yüzde 20,5'a düştü" dedi.

Kocaeli'nde dış ticaret verileri açıklandı. Kocaeli Sanayi Odası'nda yapılan toplantıya Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Yapıcı katıldı. Oda olarak kentte üretim yapan firmaların dış ticareti ile ilgili Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile çalışma yaptıklarını söyleyen Ayhan Zeytinoğlu, "Bu yaptığımız çalışma sonucunda 2020 yılında ilimizde üretim yapan firmaların ihracatlarının toplamı 26,6 milyar dolar olduğunu tespit ettik. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 12,3 milyar dolar, Kocaeli gümrüklerinden yaptıkları ihracat 11,7 milyar dolar, Kocaeli gümrükleri dışından yaptıkları ihracat 14,9 milyar dolar, Türkiye ihracatından aldığımız pay yüzde 15,6. Bu çalışma sonucunda ilimizde üretim yapan firmaların ithalatının 49,1 milyar dolar olduğunu tespit ettik. Kocaeli gümrüklerinden yaptıkları ithalat 22 milyar dolar, Kocaeli gümrükleri dışından yaptıkları ithalat 27,1 milyar dolar, Türkiye ithalatından aldığımız pay yüzde 22,3. Dolayısıyla Kocaeli dış ticaret hacminin 75,7 milyar dolar olduğunu gördük. Kocaeli dış ticaretinde 2020 ve 2021 yılının ilk 7 ayını kıyasladığımızda ihracat payımız yüzde 15,6'dan yüzde 16,2'ye çıktı. İthalat payımız ise yüzde 22,3 den yüzde 20,5'a düştü." dedi.

'DIŞ TİCARETTE PAYIMIZ YÜZDE 19.4'

Zeytinoğlu, "Türkiye dış ticaretindeki payımız yüzde 19,4 ve 2021 yılı verilerine baktığımızda ilk 7 aylık dönemde Ocak-Temmuz ihracat 19,6 milyar dolar. TİM 9,2 milyar dolar, Kocaeli gümrüklerinden yapılan 9,5 milyar dolar, Kocaeli gümrükleri dışından yapılan 10,1 milyar dolar. Türkiye ihracatından aldığımız pay yüzde 16,2, ithalat 35,5 milyar dolar. Kocaeli gümrüklerinden yapılan 20,1 milyar dolar, Kocaeli Gümrükleri dışından yapılan 15,4 milyar dolar. Türkiye ithalatından aldığımız pay yüzde 24,2, dış ticaret hacmi 55,1 milyar dolar. Türkiye dış ticaretindeki payımız yüzde 20,5, kurumlar tarafından açıklanan resmi verilerin, firma merkezleri baz alınarak açıklandığı için ilimizin potansiyelini tam olarak yansıtmadığını düşünüyoruz. Aynı sorunu vergilerde ve İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan ilk 500 listesinde de görüyoruz. İhracat rakamları başta olmak üzere firmaların üretim yaptıkları illere yazılmasının önem arz ettiğine dikkat çekmek istiyoruz. Açıklanan resmi verilerin sağlıklı olmaması halinde devletin vereceği teşvikler ve yönlendirmelerin birebir örtüşmeyeceği endişesini de taşıyoruz." diye konuştu

'KOCAELİ TÜRKİYE'NİN DÜNYA İLE YARIŞAN YÜZÜ'

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise, "Kocaeli ili Türkiye'nin dünya ile yarışan yüzü. Bilim sanayi üssü. Hem coğrafi hem üretim hem bilim teknoloji açısından bu konum bize üstün yer belirliyor. Esasında sanayi üretimi ve genel üretimde çok ciddi bir artışın olduğu Avrupa ve diğer piyasaların Türkiye'ye yöneldiği siparişlerini Türkiye'ye geçtiği bir dönem oldu. Bir taraftan pandemi ile mücadele ederken bir taraftan da pandeminin fırsatları da oluştu. Kocaeli'nin bu liderliğini sürdürebilmesi yüksek teknolojinin şehrimize gelmesi orta ve düşük teknolojilerin başka yerlere kaydığını görüyoruz beklentimiz zaten bu. Global bir takım şirketleri de Kocaeli'ne girmeye başladı. Örneğin bir cep telefonu firması üretime başladı. Daha fazla da geleceğini düşünüyorum." dedi.