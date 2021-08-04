Üye Girişi
Son dakika: KOCAELİ'DE İHRACAT YÜZDE 15.6'DAN YÜZDE 16.2'YE YÜKSELDİ - Son Dakika

Son dakika: KOCAELİ'DE İHRACAT YÜZDE 15.6'DAN YÜZDE 16.2'YE YÜKSELDİ

04.08.2021 13:25

Son dakika habere göre KOCAELİ Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu dış ticaret verilerini açıklayarak, "Kocaeli dış ticaretinde 2020 ve 2021 yılının ilk 7 ayını kıyasladığımızda ihracat payımız yüzde 15,6'dan yüzde 16,2'ye çıktı.

KOCAELİ Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu dış ticaret verilerini açıklayarak, "Kocaeli dış ticaretinde 2020 ve 2021 yılının ilk 7 ayını kıyasladığımızda ihracat payımız yüzde 15,6'dan yüzde 16,2'ye çıktı. İthalat payımız ise yüzde 22,3 den yüzde 20,5'a düştü" dedi.

Kocaeli'nde dış ticaret verileri açıklandı. Kocaeli Sanayi Odası'nda yapılan toplantıya Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Yapıcı katıldı. Oda olarak kentte üretim yapan firmaların dış ticareti ile ilgili Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile çalışma yaptıklarını söyleyen Ayhan Zeytinoğlu, "Bu yaptığımız çalışma sonucunda 2020 yılında ilimizde üretim yapan firmaların ihracatlarının toplamı 26,6 milyar dolar olduğunu tespit ettik. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 12,3 milyar dolar, Kocaeli gümrüklerinden yaptıkları ihracat 11,7 milyar dolar, Kocaeli gümrükleri dışından yaptıkları ihracat 14,9 milyar dolar, Türkiye ihracatından aldığımız pay yüzde 15,6. Bu çalışma sonucunda ilimizde üretim yapan firmaların ithalatının 49,1 milyar dolar olduğunu tespit ettik. Kocaeli gümrüklerinden yaptıkları ithalat 22 milyar dolar, Kocaeli gümrükleri dışından yaptıkları ithalat 27,1 milyar dolar, Türkiye ithalatından aldığımız pay yüzde 22,3. Dolayısıyla Kocaeli dış ticaret hacminin 75,7 milyar dolar olduğunu gördük. Kocaeli dış ticaretinde 2020 ve 2021 yılının ilk 7 ayını kıyasladığımızda ihracat payımız yüzde 15,6'dan yüzde 16,2'ye çıktı. İthalat payımız ise yüzde 22,3 den yüzde 20,5'a düştü." dedi.

'DIŞ TİCARETTE PAYIMIZ YÜZDE 19.4'

Zeytinoğlu, "Türkiye dış ticaretindeki payımız yüzde 19,4 ve 2021 yılı verilerine baktığımızda ilk 7 aylık dönemde Ocak-Temmuz ihracat 19,6 milyar dolar. TİM 9,2 milyar dolar, Kocaeli gümrüklerinden yapılan 9,5 milyar dolar, Kocaeli gümrükleri dışından yapılan 10,1 milyar dolar. Türkiye ihracatından aldığımız pay yüzde 16,2, ithalat 35,5 milyar dolar. Kocaeli gümrüklerinden yapılan 20,1 milyar dolar, Kocaeli Gümrükleri dışından yapılan 15,4 milyar dolar. Türkiye ithalatından aldığımız pay yüzde 24,2, dış ticaret hacmi 55,1 milyar dolar. Türkiye dış ticaretindeki payımız yüzde 20,5, kurumlar tarafından açıklanan resmi verilerin, firma merkezleri baz alınarak açıklandığı için ilimizin potansiyelini tam olarak yansıtmadığını düşünüyoruz. Aynı sorunu vergilerde ve İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan ilk 500 listesinde de görüyoruz. İhracat rakamları başta olmak üzere firmaların üretim yaptıkları illere yazılmasının önem arz ettiğine dikkat çekmek istiyoruz. Açıklanan resmi verilerin sağlıklı olmaması halinde devletin vereceği teşvikler ve yönlendirmelerin birebir örtüşmeyeceği endişesini de taşıyoruz." diye konuştu

'KOCAELİ TÜRKİYE'NİN DÜNYA İLE YARIŞAN YÜZÜ'

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise, "Kocaeli ili Türkiye'nin dünya ile yarışan yüzü. Bilim sanayi üssü. Hem coğrafi hem üretim hem bilim teknoloji açısından bu konum bize üstün yer belirliyor. Esasında sanayi üretimi ve genel üretimde çok ciddi bir artışın olduğu Avrupa ve diğer piyasaların Türkiye'ye yöneldiği siparişlerini Türkiye'ye geçtiği bir dönem oldu. Bir taraftan pandemi ile mücadele ederken bir taraftan da pandeminin fırsatları da oluştu. Kocaeli'nin bu liderliğini sürdürebilmesi yüksek teknolojinin şehrimize gelmesi orta ve düşük teknolojilerin başka yerlere kaydığını görüyoruz beklentimiz zaten bu. Global bir takım şirketleri de Kocaeli'ne girmeye başladı. Örneğin bir cep telefonu firması üretime başladı. Daha fazla da geleceğini düşünüyorum." dedi.

Son dakika: KOCAELİ'DE İHRACAT YÜZDE 15.6'DAN YÜZDE 16.2'YE YÜKSELDİ
Son dakika: KOCAELİ'DE İHRACAT YÜZDE 15.6'DAN YÜZDE 16.2'YE YÜKSELDİ
Son dakika: KOCAELİ'DE İHRACAT YÜZDE 15.6'DAN YÜZDE 16.2'YE YÜKSELDİ
Son dakika: KOCAELİ'DE İHRACAT YÜZDE 15.6'DAN YÜZDE 16.2'YE YÜKSELDİ

Türkiye, İhracat, Kocaeli, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: KOCAELİ'DE İHRACAT YÜZDE 15.6'DAN YÜZDE 16.2'YE YÜKSELDİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İskoçya'dan 50 bin sterlinlik teşvik! Adalara yerleşecek 100 kişi arıyorlar 13:55 İskoçya'dan 50 bin sterlinlik teşvik! Adalara yerleşecek 100 kişi arıyorlar Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında endişe veren görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü siyaha boyadı 13:46 Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında endişe veren görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü siyaha boyadı Marul alırken düştü 1.5 milyon lira kazandı! Japon müşteri 5 yıllık mücadelesini kazandı 13:41 Marul alırken düştü 1.5 milyon lira kazandı! Japon müşteri 5 yıllık mücadelesini kazandı
Merih Demiral, Atalanta ile anlaştı! Sağlık kontrolleri için Juventus antrenmanından izin aldı 13:37 Merih Demiral, Atalanta ile anlaştı! Sağlık kontrolleri için Juventus antrenmanından izin aldı 13:33 "Help Turkey" kampanyasını inceleyen Profesör Marc Owen Jones: Atılan tweet'lerin büyük bir kısmı sahte hesaplardan Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz 13:30 Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz
Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen Afgan göçmenler yakalandı 11:39 Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen Afgan göçmenler yakalandı Kanadalı sporcu Pamela, tarihin en kötü atlayışlarından birini yaptı 11:29 Kanadalı sporcu Pamela, tarihin en kötü atlayışlarından birini yaptı

Son Dakika Haberleri
13:45 Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında endişe veren görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü siyaha boyadı
13:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Özel Deftere not yazdı: İşaret ettiğin gibi ülkemiz için mücadele ediyoruz
13:41 Marul alırken düştü 1.5 milyon lira kazandı! Japon müşteri 5 yıllık mücadelesini kazandı
13:37 Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi
13:36 Merih Demiral, Atalanta ile anlaştı! Sağlık kontrolleri için Juventus antrenmanından izin aldı
13:34 Sweaty Betty, 300 milyon sterline satıldı! Ünlü giyim markasının yeni sahibi ABD'liler
13:33 "Help Turkey" kampanyasını inceleyen Profesör Marc Owen Jones: Atılan tweet'lerin büyük bir kısmı sahte hesaplardan
13:32 En zor röportaj! Ağlamaktan yorgun düşen kaptan Eda, Türkiye'nin yüreğini sızlattı
13:30 Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz
13:26 Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yangın söndürme ekipmanlarına yapılan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili inceleme başlattı
Iğdır'lı vatandaş göktaşı olduğuna inandığı taşı noterde kendi adına tescillettirdi Iğdır'lı vatandaş göktaşı olduğuna inandığı taşı noterde kendi adına tescillettirdi         
14:01
Para isteyen dayısını öldüren genç: Cezaevinden çıktığından beri beni dövüp maaşımı alıyordu Para isteyen dayısını öldüren genç: Cezaevinden çıktığından beri beni dövüp maaşımı alıyordu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Özel Deftere not yazdı: İşaret ettiğin gibi ülkemiz için mücadele ediyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Özel Deftere not yazdı: İşaret ettiğin gibi ülkemiz için mücadele ediyoruz         
13:44
Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi         
13:38
Sweaty Betty, 300 milyon sterline satıldı! Ünlü giyim markasının yeni sahibi ABD'liler Sweaty Betty, 300 milyon sterline satıldı! Ünlü giyim markasının yeni sahibi ABD'liler         
13:35
En zor röportaj! Ağlamaktan yorgun düşen kaptan Eda, Türkiye'nin yüreğini sızlattı En zor röportaj! Ağlamaktan yorgun düşen kaptan Eda, Türkiye'nin yüreğini sızlattı         
13:33
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yangın söndürme ekipmanlarına yapılan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili inceleme başlattı Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yangın söndürme ekipmanlarına yapılan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili inceleme başlattı         
13:26
Azra'nın annesinden yürek yakan sözler: Kızımın ölüm haberini Hakan Ural'dan duydum Azra'nın annesinden yürek yakan sözler: Kızımın ölüm haberini Hakan Ural'dan duydum         
11:37
Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim         
10:52
160 yangın kontrol altına alındı, 14 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum 160 yangın kontrol altına alındı, 14 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum         
10:34
Bilim Kurulu bugün toplanacak! Masada aşı olmayanları bekleyen kısıtlamalar var Bilim Kurulu bugün toplanacak! Masada aşı olmayanları bekleyen kısıtlamalar var         
10:30
Lamba kırıp balkondan atladı! Küçük çocuğun anne korkusu şaşırttı Lamba kırıp balkondan atladı! Küçük çocuğun anne korkusu şaşırttı         
10:22
Yangın bölgesinde havaya ateş açtı! Görevlileriyle tartışan Yusuf Güney, olay anının videolarını paylaştı Yangın bölgesinde havaya ateş açtı! Görevlileriyle tartışan Yusuf Güney, olay anının videolarını paylaştı         
10:19
Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi         
10:14
Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı         
10:09
Otobüsteki kız, saçları ıslanınca cinsel saldırıya uğradığını anladı! Suçunu itiraf eden sapık muavin tutuklandı Otobüsteki kız, saçları ıslanınca cinsel saldırıya uğradığını anladı! Suçunu itiraf eden sapık muavin tutuklandı         
22:45
Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sneijder'in eski eşi Yolanthe'den ağızları açık bırakacak itiraf: Yıllar önce bir kızla ilişkim oldu Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sneijder'in eski eşi Yolanthe'den ağızları açık bırakacak itiraf: Yıllar önce bir kızla ilişkim oldu         
18:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2021 14:07:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: KOCAELİ'DE İHRACAT YÜZDE 15.6'DAN YÜZDE 16.2'YE YÜKSELDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement