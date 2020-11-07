Son dakika... Kocaeli'de inşaattan düşen işçi öldü - Son Dakika

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Taşar'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Yaralanan işçi olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kabaoğlu Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Gürsel Taşar (47), 6 gün önce dengesini kaybederek zemine düştü.

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