Kocaeli'nin İzmit ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kabaoğlu Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Gürsel Taşar (47), 6 gün önce dengesini kaybederek zemine düştü.
Yaralanan işçi olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Taşar, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Taşar'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Kocaeli'de inşaattan düşen işçi öldü - Son Dakika