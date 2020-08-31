Son Dakika: Kocaeli'de iş yeri yangını - Son Dakika

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonucunda yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde bir restoranın mutfağında çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

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