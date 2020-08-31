Son Dakika: Kocaeli'de iş yeri yangını - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir restoranın mutfağında çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonucunda yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 07:51 - Kaynak: AA
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