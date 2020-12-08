Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 12 bin 500 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi, 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İzmit İlçesi Akpınar Mahallesi'nde yol emniyeti ve kontrolünde şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, istiflenmiş olarak 12 bin 500 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.T. ve E.S. hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca adli işlem yapıldı.