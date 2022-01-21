Son dakika haberi: Kamyonla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kamyonla hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynarca istikametine seyreden İsmet Y. idaresindeki 16 TA 293 plakalı kamyon ile Kandıra yönünde ilerleyen Faruk A'nın kullandığı 41 TL 966 plakalı hafif ticari araç Balcı mevkisinde çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.
Hafif ticari araçta sıkışan Mesut A'yı itfaiye ekipleri çıkardı.
Yaralılar Faruk A, babası Mesut A. ve İsmet Y, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA
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