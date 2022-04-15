Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Dün Anadolu Otoyolu'nda Arif Ç'nin kullandığı kamyonun devrilmesi sonucu ağır yaralanan Necip Niğdelioğlu, kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Hastanesinin yoğun bakım servisinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Niğdelioğlu'nun cenazesi işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
Anadolu Otoyolu'nda Arif Ç. idaresindeki 54 EM 751 plakalı alüminyum profil yüklü kamyonun, dün Bekirdere rampası mevkisinde devrilmesi sonucu Arif Ç. ile Necip Niğdelioğlu yaralanmıştı.
Kaynak: AA
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