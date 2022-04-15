Son Dakika | Kocaeli'de kamyonun devrilmesiyle ağır yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika
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Son Dakika | Kocaeli'de kamyonun devrilmesiyle ağır yaralanan kişi hastanede öldü

15.04.2022 18:51
Son Dakika | Kocaeli'de kamyonun devrilmesiyle ağır yaralanan kişi hastanede öldü

Bir son dakika haberine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Dün Anadolu Otoyolu'nda Arif Ç'nin kullandığı kamyonun devrilmesi sonucu ağır yaralanan Necip Niğdelioğlu, kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Hastanesinin yoğun bakım servisinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Niğdelioğlu'nun cenazesi işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Anadolu Otoyolu'nda Arif Ç. idaresindeki 54 EM 751 plakalı alüminyum profil yüklü kamyonun, dün Bekirdere rampası mevkisinde devrilmesi sonucu Arif Ç. ile Necip Niğdelioğlu yaralanmıştı.

Son Dakika | Kocaeli'de kamyonun devrilmesiyle ağır yaralanan kişi hastanede öldü
Son Dakika | Kocaeli'de kamyonun devrilmesiyle ağır yaralanan kişi hastanede öldü
Son Dakika | Kocaeli'de kamyonun devrilmesiyle ağır yaralanan kişi hastanede öldü
Son Dakika | Kocaeli'de kamyonun devrilmesiyle ağır yaralanan kişi hastanede öldü

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Kocaeli Üniversitesi, Anadolu Otoyolu, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kocaeli'de kamyonun devrilmesiyle ağır yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika


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