Kentte 28 Haziran'da durdurulan bir karavanda, mutfak kısmına zulalanan 67 kilo 434 gram ağırlığında 200 bin uyuşturucu hap, 20 kilo 540 gram takoz esrar ve 1 paket kenevir tohumu ele geçirilmiş, şüpheli O.P. gözaltına alınmıştı.

Kocaeli 'de bir karavanda uyuşturucu hap, esrar ve kenevir tohumu yakalanmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA

Kenevir, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika... Kocaeli'de karavanda uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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