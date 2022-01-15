Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2 gün önce kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedine dere kenarında ulaşıldı.
Saraylı Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan Erol Eryürek'ten (62) haber alamayan yakınları, 13 Ocak'ta jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.
AFAD, AKUT ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, mahalledeki derenin kenarında Eryürek'in cesedi bulundu.
Cenaze, otopsi için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Kocaeli'de kayıp olarak aranan kişi dere kenarında ölü bulundu - Son Dakika