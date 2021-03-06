Son dakika: Kocaeli'de kıraathanede tüpün patlaması sonucu hasar oluştu - Son Dakika

Son dakika: Kocaeli'de kıraathanede tüpün patlaması sonucu hasar oluştu
06.03.2021 01:47
Edinilen son dakika haberine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kıraathanenin deposunda bulunan tüpün patlaması sonucu hasar meydana geldi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kıraathanenin deposunda bulunan tüpün patlaması sonucu hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde bulunan bir kıraathanenin üst katındaki depoda piknik tüpü henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.
Patlamanın etkisiyle depoda yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği sırada bir patlama daha oldu. Yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı yangın söndürülürken, depoda maddi hasar oluştu.
Yangın nedeniyle binanın yanındaki trafonun zarar görmesi sonucu bölgede bir süre enerji kesintisi meydana geldi.
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