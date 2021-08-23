İlk doz aşılama oranında, hedef nüfusun yüzde 74'üne ulaşan Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanelerde yatan vatandaşların yüzde 90'ını aşısızların oluşturduğu bildirildi.

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, AA muhabirine, kentte aşılama çalışmalarının bütün sağlık kuruluşları, aile hekimlikleri, hastaneler ve mobil aşılama ekiplerinin desteğiyle son hız devam ettiğini söyledi.

Bugün ilk doz aşılama oranında, hedef nüfusun yüzde 74'üne ulaşacaklarını anlatan Pehlevan, yarın akşam itibarıyla aşılama oranında, Kovid-19 Risk Haritası'nda mavi renge döneceklerini bildirdi.

Pehlevan, delta varyantının orijinal virüse göre, yüzde 200 daha hızlı bulaşma potansiyeline sahip olduğunu hatırlatarak, bu nedenle önlemlere eskisinden daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini ve karantina süresinin 20 gün olduğunu belirtti.

Kentte vaka sayılarının yatay seyirde olduğuna, yoğun bakıma yatan hasta sayısında bir artma yaşandığına işaret eden Pehlevan, Kocaeli'nin aşılama potansiyelinin çok daha fazla olduğunu, çok kısa zamanda çok kişiyi aşılayacak ekiplerinin bulunduğunu kaydetti.

Bütün vatandaşları aşı olmaya davet eden Pehlevan, "Çok dramatik birkaç örnek vereyim. Anne baba aşı olmuş ama oğlu aşıya karşı. Maalesef bu hastamızı genç yaşta kaybettik. Çok dramatik örnekleri var. Aşının yan etkileri, kol ağrısı olabilir, ateş olabilir. Tabi ki Kovid-19 olmaktan kesinlikle iyidir. Çünkü çok kolay, hafif bulgularla atlatabiliyoruz. Dolayısıyla aşı, olmazsa olmazımız. Önlemleri de taviz vermeden uygulamamız lazım." diye konuştu.

"Yüzde 90'ı ya aşı olmamış ya da aşılarını eksik yaptırmış"

Pehlevan, aşı konusunda yanlış bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Çünkü görüyoruz ki hastanelerde yatan, yoğun bakımlarda yatan vatandaşların ekseriyeti ya aşı olmamış ya da aşılarını tamamlamamış vatandaşlar. Maalesef durum bu. Sadece aşı olmak yetmiyor. Mutlaka önlemlere dikkat etmekte fayda var. Kalabalık ortamlardan kesinlikle uzak durmamız gerekiyor. Maskeye mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor ama şunu tekrar belirmek istiyorum ki yatan hastaların çoğunluğu, yüzde 90'ından fazlası ya aşı olmamış ya da aşılarını eksik yaptırmış vatandaşlarımız. Onun için kesinlikle aşılarımızı olalım. Tedbirlere bir süre daha uymak zorundayız çünkü önümüz kış, insanlar daha fazla kapalı ortamda vakit geçirecekler. Havalandırma yaz gibi olmayacak. Okullarımız açılacak. Kesinlikle kapanma gibi bir şeyin söz konusu olmaması lazım. Üretimin devam etmesi lazım, insanların işine gücüne gitmesi lazım. Birey olarak kendi üzerimize düşen görev, en başta mutlaka aşı olmak ve tedbirlere harfiyen uymak. Çünkü önce kendimiz, sonra yakınlarımız, sonra toplumu korumuş oluruz."

-"Kocaeli sanayi kenti, Türkiye'nin üretim üssü"

Kovid-19'un eskiye göre gençler arasında daha fazla görüldüğünü belirten Pehlevan, bütün gençlere aşı konusunda daha hassas olmaları tavsiyesinde bulundu.

Pehlevan, "Yani 'biz genciz, bana bir şey olmaz' söz konusu değil. 30-35 yaşında kaybettiğimiz hastalarımız var ve bu çok acı. Bütün ölümler acı ama genç ölümler daha bir acı. Onun için hiç taviz vermeden önlemlere uymalıyız ve aşımızı en kısa zamanda yaptırmalıyız." dedi.

OSB'lerde devam eden aşılama çalışmalarına da değinen Pehlevan, "Kocaeli sanayi kenti, Türkiye'nin üretim üssü. Üretimin asla durmaması lazım çünkü gerçekten çok hareketli bir şehir. Pandemi açısından bu bir dezavantaj tabi ki çünkü virüs, hareketliliği sever, insan ilişkilerini sever. Onun için bütün OSB'lerde mobil aşı ekiplerimizle yerinde aşılama çalışmaları devam ediyor. İkinci dozlara başladık çünkü bizim, üretimi ayakta tutmamız lazım. Ülkemiz için kesinlikle bu çok önemli. Toplumun sağlıklı bir şekilde, en az zararla atlatması için önlemlere dikkat ederek, özellikle işçi kesimi, sanayi kentini mutlaka aşılama yapmamız lazım." ifadelerini kullandı.