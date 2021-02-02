Son dakika! Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 227 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Son dakika! Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 227 kişiye para cezası verildi

02.02.2021 00:11
Son dakika! Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 227 kişiye para cezası verildi, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 227 kişiye para cezası kesildi.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 227 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1129 iş yeri ve 19 bin 409 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, sosyal mesafeye dikkat etmeyen 3, karantinayı ihlal eden 2, maske takmayan 87, yasaklanan yerlerde sigara içen 22, sokağa çıkma yasağına uymayan 113 kişi ile tebirleri ihlal eden 5 iş yerine para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 146 şüpheli yakalandı.

Para Cezası, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 227 kişiye para cezası verildi - Son Dakika


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