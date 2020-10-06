Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 251 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 23 bin 441 kişinin bilgileri sorgulanırken, 1501 iş yeri de denetlendi.

Denetimlerde karantina ihlali yaptığı belirlenen 29 kişi, maske takmayan 221 kişi ve ayakta yolcu kısıtlaması kuralına uymayan 1 sürücüye para cezası uygulandı.

Ayrıca farklı suçlardan aranan 54 kişi de yakalandı.