Son dakika: Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 276 kişiye para cezası - Son Dakika

Son dakika: Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 276 kişiye para cezası

14.11.2020 09:11
Son dakika: Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 276 kişiye para cezası, System.String[]

Son dakika haberi... Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 276 kişi ile 8 iş yerine para cezası verildi.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 276 kişi ile 8 iş yerine para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 2008 iş yeri denetlendi, 23 bin 840 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 31, maske takmayan 165, sosyal mesafe kuralına uymayan 9 ve yasaklanan yerlerde sigara içen 67 kişi, ayakta yolcu kısıtlamasına uymayan 4 sürücüsü ile tedbirlere uymayan 8 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheli de yakalandı.

Ayrıca koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde de 1775 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Para Cezası, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 276 kişiye para cezası - Son Dakika


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