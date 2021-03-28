Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 487 kişi ile 5 iş yerine idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 2 bin 41 iş yeri ve 15 bin 258 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 147, yasaklanan yerlerde sigara içen 30, sokağa çıkma yasağına uymayan 213, karantina tedbirlerine uymayan 8, sosyal mesafe kuralına uymayan 89 kişi ile salgın tedbirlerini ihlal eden 5 iş yerine para cezası uygulandı.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 56 şüpheli yakalandı.

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde de 1414 aracın kontrolü sağlandı.