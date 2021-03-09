Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 505 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 2 bin 518 iş yeri ve 17 bin 42 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 176, yasaklı yerde sigara içen 76, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 234, sosyal mesafeye dikkat etmeyen 14 ve karantina tedbirlerine uymayan 1 kişi ile ayakta yolcu taşıyan 4 sürücüye idari para cezası kesildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 71 kişi yakalandı.