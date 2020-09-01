Son dakika! Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 55 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında, bin 108 iş yeri denetlenerek 18 bin 630 kişi kontrol edildi.

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında en çok atanan branş, sınıf öğretmeni ve din kültürü öğretmenliği oldu