Son dakika! Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 55 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 55 kişiye idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında, bin 108 iş yeri denetlenerek 18 bin 630 kişi kontrol edildi.
Denetimlerde, karantina ihlali yapan 34 ve maske takmayan 21 kişiye para cezası verildi.
Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 46 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 10:45 - Kaynak: AA
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