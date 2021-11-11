Son dakika! Kocaeli'de midibüsün dere yatağına devrildiği kazada ölen öğrencinin cenazesi defnedildi - Son Dakika

Kazada, midibüsün çarptığı Birsen Giriş ile öğrenci Mert Efe Akıllı hayatını kaybetmiş, servis sürücüsü Mehmet Ö. ile midibüsteki 19 öğrenci yaralanmıştı.

Gebze Merkez Mezarlık morgundan alınan Üst'ün cenazesi, Ulus Mahallesi'ndeki Şehitler Camisi'ne getirildi. Burada baba Murat Üst, taziyeleri kabul etti.

EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz