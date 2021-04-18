Son dakika haberi! Nakliye için yüklenen 26 ton demiri çaldıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kocaeli'de çalıştığı şirketin demir yükünü çalarak sattığı ileri sürülen sürücü ile yükün satışında aracılık yaptığı iddia edilen iki kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Darıca ilçesinde polise şikayette bulunan U.Y, 13 Nisan'da 196 bin lira değerinde 26 tonluk demiri nakliyesi için araca yükledikten sonra şirketinde şoför olarak çalıştırdığı M.F'ye ulaşamadıklarını ve demirlerin teslim edilmediğini bildirdi.

İlçe Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, demirlerin 100 bin lira karşılığında Balıkesir'de satıldığı tespit edildi.

Şüpheli M.F. ile aracı oldukları belirlenen U.E. ve Ş.B. gözaltına alındı.