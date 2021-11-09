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Son dakika... Kocaeli'de öğrenci servisi dereye düştü: 2 ölü, 20 yaralı (3) - Son Dakika

Son dakika... Kocaeli'de öğrenci servisi dereye düştü: 2 ölü, 20 yaralı (3)

09.11.2021 16:56
Son dakika... Kocaeli'de öğrenci servisi dereye düştü: 2 ölü, 20 yaralı (3)

Son dakika haberi: VALİ: 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİKocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada midibüsün çarptığı Birsen Giriş (51) ile araçta bulunan bir öğrenci yaşamını yitirdi.

VALİ: 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada midibüsün çarptığı Birsen Giriş (51) ile araçta bulunan bir öğrenci yaşamını yitirdi. Birsen Giriş'in, Gebze'de özel bir hastanede çalıştığı öğrenildi. Hasar gören araçta sıkışan midibüs sürücüsü Mehmet Özdemir'i kurtarmak için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.Kocaeli Valisi Seddar Yavuz olay yerinde yaptığı açıklamada, "Öncelikle çok üzüntülüyüz. Milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Emlak Konut Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan bir araç, henüz belli olmayan bir sebeple kontrolden çıkarak köprünün üzerinden dere yatağına uçması vesilesiyle elim bir kaza meydana gelmiştir. Araç kontrolden çıktıktan sonra bir vatandaşımız yolda hayatını kaybetmiştir. Bunun dışında bir öğrencimizin de hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Diğer kardeşlerimizin şu anda tedavileri ve müdahaleleri devam ediyor. Temennimiz ve dileğimiz diğer kardeşlerimizin hayati tehlikelerinin olmaması, ama müdahale edilen kardeşlerimiz de var. Şu an için araçta, şoför sıkışmış durumda. Arkadaşlarımız çok büyük bir titizlikle faaliyeti sürdürüyor. Acele ettiğimiz takdirde zarar verme ihtimali olduğu için çok dikkatli bir çalışma yürütülüyor. Şu anda sağ, damar yolu açılmış durumda. O nedenle, bir kez daha üzüntülerimizi paylaşıyoruz. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Toplam rakam, yoldaki bir hanım kardeşimiz de dahil 22 kişi. Bunlardan hayatını kaybeden 2 kişi var. Diğerlerine müdahale devam ediyor şu anda" dedi.


Mehmet Özdemir, Kocaeli, Tragger, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kocaeli'de öğrenci servisi dereye düştü: 2 ölü, 20 yaralı (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Kocaeli'de öğrenci servisi dereye düştü: 2 ölü, 20 yaralı (3) - Son Dakika
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