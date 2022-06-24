İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, İzmit ilçesinde 16 Ağustos 2021'de ve dün gerçekleştirilen otomobil hırsızlıkları ile dün Kartepe ilçesinde bir otomobilden hırsızlık olayıyla ilgili şüpheli Y.İ.Ç'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika: Kocaeli'de otomobil hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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