Son dakika: Kocaeli'de otomobil hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika: Kocaeli'de otomobil hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

24.06.2022 21:05
Son dakika: Kocaeli'de otomobil hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Son dakika haberleri... Kocaeli'de otomobil çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kocaeli'de otomobil çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, İzmit ilçesinde 16 Ağustos 2021'de ve dün gerçekleştirilen otomobil hırsızlıkları ile dün Kartepe ilçesinde bir otomobilden hırsızlık olayıyla ilgili şüpheli Y.İ.Ç'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Ekipler, çalınan bir otomobili de ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İşlemlerin ardından araç, ruhsat sahibine teslim edildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Kocaeli'de otomobil hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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