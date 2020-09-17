Son dakika... Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, A.Ç. (40) idaresindeki 54 PC 777 plakalı otomobil, Balcı Mahallesi'nde karşı yönden gelen Murat Bilgiç'in (58) kullandığı 34 TY 1540 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Bilgiç, ambulansla Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bilgiç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 11:49 - Kaynak: AA
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