Son dakika! Kocaeli'de otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika! Kocaeli'de otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

03.07.2022 10:34
Son dakika! Kocaeli'de otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bayramoğlu Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'nde seyreden Murat B. idaresindeki 34 GG 1436 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Oğuzhan A. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Otomobilde sıkışan Oğuzhan A, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Yaralanan sürücüler, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Kocaeli'de otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika! Kocaeli'de otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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