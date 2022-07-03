Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bayramoğlu Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'nde seyreden Murat B. idaresindeki 34 GG 1436 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Oğuzhan A. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Otomobilde sıkışan Oğuzhan A, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.
Yaralanan sürücüler, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Kocaeli'de otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika