Son dakika! Kocaeli'de sahte içki operasyonu - Son Dakika

Son dakika! Kocaeli'de sahte içki operasyonu
14.10.2020 01:00
Edinilen son dakika haberine göre Kocaeli'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 103 litre etil alkol ve 210 şişe sahte içki yakalandı.
Kocaeli'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 103 litre etil alkol ve 210 şişe sahte içki yakalandı.
Edinilen bilgiye göre çok sayıda ilde 44 kişinin ölmesine neden olan sahte içki satışını engellemek amacıyla Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde operasyon başlattı. Operasyon kapsamında yapılan operasyonlarda 177 iş yeri denetlenirken, 103 litre etil alkol ve 210 şişe sahte içki ele geçirildi. El konulan alkol ve sahte içkiler, Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.
Operasyonlarda ayrıca 2 iş yerine idari işlem uygulanırken, aranması olan 1 kişi de yakalandı. - KOCAELİ
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