Son dakika! Kocaeli'de sahte plaka operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika haberi... Kocaeli'nin Gebze ve Çayırova ilçelerinde sahte plaka basımı yapılan iş yerlerine polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ve Çayırova ilçelerinde sahte plaka basımı yapılan iş yerlerine polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze ve Çayırova'da bazı iş yerlerinde sahte plaka basımı yapıldığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından sahte plaka basımı yapılan iş yerlerini tespit eden ekipler, adreslere operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonlarda sahte plaka basımı yapan 6 kişi gözaltına alındı. Ekipler tarafından iş yerlerinde yapılan aramalarda, 9 adet sahte plaka, plaka basma makinesi, mühür baskı makinesi, adet baskı kalıbı, 7 adet plaka sacı, 30 adet harf ve sayı kalıpları ve 4 sayfa plaka listesi ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 10:54

Kaynak: İHA

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