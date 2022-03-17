Son dakika... Kocaeli'de şehit mezarlarını tahrip eden sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Kocaeli'de şehit mezarlarını tahrip eden sanığın yargılanması sürüyor

17.03.2022 12:45
Son dakika... Kocaeli'de şehit mezarlarını tahrip eden sanığın yargılanması sürüyor

Son dakika haberler... Kocaeli'de şehit mezarlarını tahrip ettiği ve terör propagandası yaparak sosyal medyada paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli'de şehit mezarlarını tahrip ettiği ve terör propagandası yaparak sosyal medyada paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Ferhat Ş. (20), tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada, avukatlar ile Siirt'in Pervari ilçesinde 2015'te mayın patlaması sonucu şehit düşen jandarma er Emre Kaan Arlı'nın babası Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Şaban Arlı da hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının yerinden olup olmadığının tespitine yönelik Adli Tıp Kurumundan beklenen raporun geldiğini belirterek, Ferhat Ş'nin cezai ehliyetinin bulunduğunu açıkladı.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 12 Mayıs'a erteledi.

Olay

Körfez Belediyesi Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlikteki mezarlara "PKK" ibaresi yazılı fotoğraflarla küfür içeren paylaşımlarını sosyal medyadan yayımladığı gerekçesiyle 6 Kasım 2021'de gözaltına alınan Ferhat Ş. tutuklanmıştı.

YORUMLAR
500
Şehit mezarlarına saldırmıştı, cezai ehliyeti tam olduğu ortaya çıktı Şehit mezarlarına saldırmıştı, cezai ehliyeti tam olduğu ortaya çıktı Cephanelik değil, müze Cephanelik değil, müze

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Kocaeli, Terör, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kocaeli'de şehit mezarlarını tahrip eden sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
12:51 Sürekli boşanma haberleri çıkıyor ama Gülşen ve Ozan Çolakoğlu sarmaş dolaş!
12:49 Siyasete dönme sinyalleri verince gözler özel hayatına çevrildi: Tansu Çiller ve gelini mahkemelik!
12:29 Polislerin şark görev sürelerinde değişiklik yapıldı! İşte il il yeni hizmet süresi
12:21 Bakan Nebati, yatırımcılara seslendi ama sözleri tepki topladı: Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun
12:19 Ugandalı kadın zorla fuhuş yaptırılmak üzere bindirildiği takside son anda kurtarıldı
12:17 Hadise'den alyanslı ilk poz
12:01 Doğumuna günler kalmıştı! Babasının ölümüyle yıkılan Seray Sever'den yürek burkan sözler: İlk defa dede olacaktı
11:55 Savaştan kaçan Ruslar, Antalya'dan konut satın alıyor: 30 daire birden alan var
11:33 17 Mart 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 915 liradan işlem görüyor
11:30 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikah tarihi ve yeri belli oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 13:08:15. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... Kocaeli'de şehit mezarlarını tahrip eden sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement