Son Dakika | Kocaeli'de şehitler için mevlit okutuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Kocaeli'de şehitler için mevlit okutuldu

15.03.2022 19:28
Son Dakika | Kocaeli'de şehitler için mevlit okutuldu

Son dakika haberler... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 15 Temmuz Derneği tarafından "Her ayın 15'inde 251 hatim programı" kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 15 Temmuz Derneği tarafından "Her ayın 15'inde 251 hatim programı" kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.

Gebze Belediyesinin katkısıyla belediye hizmet binasında düzenlenen programa, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 15 Temmuz Derneği Başkan Vekili Tarık Şebik, 15 Temmuz Derneği Kadın ve Aile Komisyonu Başkanı Ayşe Varank Arslantürk, 15 Temmuz Derneği Hukuk Komisyonu Başkanı Sedat Ayyıldız ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Büyükgöz, milletlerin tarihinde kırılma anları yaşandığını belirterek, "Tarihimizin belli dönemlerinde bu milleti tarih sahnesinden silme girişimleri uygulandı. Çok şükür ki bunu beceremediler." dedi.

Büyükgöz, benzer bir planın 15 Temmuz'da da uygulanmaya çalışıldığını aktararak "15 Temmuz'da şahadete yürüyen kardeşlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun inşallah. Üzerime düşen ise manevi değerlerini kuşanmış gençler yetiştirmektir." ifadesini kullandı.

Daha sonra Çoban Mustafapaşa Külliyesi'nde şehitler için mevlit okutuldu, hatimlerin duası edildi.

YORUMLAR
500
Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana devrildi Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana devrildi Kocaeli'de bariyerlere çarpan tır ulaşımı aksattı Kocaeli'de bariyerlere çarpan tır ulaşımı aksattı

Mustafa Güler, 15 Temmuz, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kocaeli'de şehitler için mevlit okutuldu - Son Dakika


Son Dakika
19:30 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle kişi hayatını kaybetti, 24 bin 614 yeni vaka tespit edildi
19:14 TRT'den ayrılan Rıdvan Dilmen'in yeni adresi belli oldu! Yoğun ilgi karşısında ne yapacağını bilemedi
19:07 Başkent Kiev güne bomba sesleriyle uyandı! Ukrayna ordusu, Rus tankını imha ettiği anları paylaştı
19:01 Konuşması takdir topladı! Kanada Meclisi üyeleri Zelenski'yi ayakta alkışladı
18:54 Bir devir kapandı! Manchester United'ın stadı tarih oluyor
18:30 Diego Rossi için ayrılık gözüküyor! Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corintihans'a rakip olabilir
18:05 Son Dakika: Rusya'dan misilleme geldi! ABD Başkanı Biden dahil 13 üst düzey isim yaptırım listesinde
17:58 Torrent, Fatih Terim'in yerini nasıl aldı? Galatasaray yöneticisi işin aslını anlattı
17:56 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, savaşla ilgili dikkat çeken açıklamaya yer verdi: Gerekli desteği sağlıyoruz
17:53 Melih Gökçek ve eşi Nevin Gökçek koronavirüse yakalandı: Dostlarımız ve sevenlerimizden dua bekleriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 19:36:39. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Kocaeli'de şehitler için mevlit okutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement