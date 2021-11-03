Son dakika... Kocaeli'de sentetik ecza ele geçirilen operasyonda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, sentetik ecza ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Kartepe'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, sahte reçeteyle uyuşturucu etkisi bulunan sentetik ecza sattıkları iddia edilen K.T, S.Ç, S.A, K.T. ve E.Ç. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 216 sentetik ecza hap bulundu.

Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" ile "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanmasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.T, S.Ç. ve K.T. tutuklandı, S.A. ile E.Ç. ise adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı.