Üye Girişi
Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var - Son Dakika

Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var

09.11.2021 14:42

Son Dakika! Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde seyir halinde olan servis minibüsü, kontrolden çıkmasının ardından dere yatağına uçtu. Çok sayıda yaralanın olduğu kazada kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Gebze ilçesine bağlı Gebze Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'nde seyir halinde olan servis midibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkmasının ardından dere yatağına uçtu.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtarma çalışmaları sürüyor.

İÇİNDE ÖĞRENCİLER VAR

Servis kazasıyla ilgili gelen ilk bilgilere göre araç içerisinde Emlak Konut Anadolu Lisesi öğrencileri vardı. Sağlık ekipleri, yaralı öğrencilere müdahalelerini gerçekleştiriyor. Olay yerinden gelen ilk görüntüler de kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Kazanın ardından Kocaeli Valiliği'nden de bir açıklama yapıldı. Vali Seddar Yavuz, öğrenci servisinin bağlantı köprüsünden aşağıya devrildiğini belirterek, çevre ilçelerden olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildiğini dile getirdi.

YARALI SAYISI NET DEĞİL

Sağlık, itfaiye ve güvenlik ekiplerinin gereken müdahaleyi yaptığını aktaran Yavuz, yaralıların ambulanslarla hastanelere sevk edilmeye devam ettiğini kaydetti. Vali Yavuz, yaralı sayısının şu anda netleşmediğini sözlerine ekledi.

İşte kaza yerinden ilk görüntüler:

Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var
Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var
Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var
Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var
Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var


Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var
Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var
Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var
Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var
Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Temel Karamollaoğlu'nu ağırlayacak 15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Temel Karamollaoğlu'nu ağırlayacak Şenol Güneş en sonunda suskunluğunu bozdu 14:57 Şenol Güneş en sonunda suskunluğunu bozdu Karadeniz için yeni müjde Bakan Dönmez'den geldi: Gün sayıyoruz 14:40 Karadeniz için yeni müjde Bakan Dönmez'den geldi: Gün sayıyoruz
Salih Bademci, oyunculuğuyla izleyenleri mest etti 14:26 Salih Bademci, oyunculuğuyla izleyenleri mest etti Kılıçdaroğlu: Büyükelçiliklere yazı yazdım 14:22 Kılıçdaroğlu: Büyükelçiliklere yazı yazdım Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi 14:04 Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi
Dünya bunu konuşuyor 13:40 Dünya bunu konuşuyor "Mars'ta doğdum" diyen çocuğun anlattıkları ürküttü Güzel manken Ece Gürsel'den 13:26 Güzel manken Ece Gürsel'den "Evlilik dışı çocuk yapar mısın?" sorusuna çok net cevap

Son Dakika Haberleri
15:08 Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Temel Karamollaoğlu'nu ağırlayacak
14:57 Şenol Güneş en sonunda suskunluğunu bozdu
14:42 Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var
14:40 Karadeniz için yeni müjde Bakan Dönmez'den geldi: Gün sayıyoruz
14:30 Kemalpaşa Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı
14:28 EPDK'nın hizmet binası açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni nükleer santral inşaatlarının sinyalini verdi
14:28 İçişleri Bakanlığı, Meral Akşener'i düzeltti: Ali Haydar Yener suç dosyası kabarık bir güvenlik görevlisi
14:25 Son Dakika: A Milli Takım'da Cengiz Ünder kadrodan çıkartıldı
14:22 Kılıçdaroğlu: Büyükelçiliklere yazı yazdım
Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok         
15:09
Demet Özdemir günlük kombininin fiyatı dudak uçuklattı Demet Özdemir günlük kombininin fiyatı dudak uçuklattı         
15:01
Elmalı davasında anne ve üvey babaya 70'er yıl hapis cezası istendi Elmalı davasında anne ve üvey babaya 70'er yıl hapis cezası istendi         
14:46
Kemalpaşa Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı Kemalpaşa Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı         
14:31
Son Dakika: A Milli Takım'da Cengiz Ünder kadrodan çıkartıldı Son Dakika: A Milli Takım'da Cengiz Ünder kadrodan çıkartıldı         
14:26
Galatasaray'da dikkat çeken olay! 1 kişi kovuldu, 3 kişi emekli edildi Galatasaray'da dikkat çeken olay! 1 kişi kovuldu, 3 kişi emekli edildi         
14:08
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı! Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı!         
13:28
Lütfü Türkkan'la birlikte şehit yakınına küfreden kişi de gözaltına alındı Lütfü Türkkan'la birlikte şehit yakınına küfreden kişi de gözaltına alındı         
13:25
Asgari ücret ve 3600 ek gösterge için kritik süreç önümüzdeki hafta başlıyor Asgari ücret ve 3600 ek gösterge için kritik süreç önümüzdeki hafta başlıyor         
12:30
Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu         
12:23
Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı         
11:45
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu         
18:18
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 15:14:15. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement