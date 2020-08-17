Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Osmangazi Mahallesi'nde U.A'nın silahla yaralanma olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler M.Ö, B.S. ve F.K'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin kullandığı araçta arama yapan polis ekipleri, bir sustalı bıçak, bir pompalı tüfek, 3 ruhsatsız tabanca ve silahlara ait mermi buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ö. tutuklandı, B.S. ve F.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.