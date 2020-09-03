Son Dakika: Kocaeli'de sokak düğünlerine kısıtlama - Son Dakika

Son Dakika: Kocaeli'de sokak düğünlerine kısıtlama

Son dakika gündem haberi: Kocaeli'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokaklarda yapılan düğünler ile sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmemesine, nikah merasimi şeklinde yapılabilecek düğünlerin en fazla 1 saat süre içerisinde...

Son Dakika: Kocaeli'de sokak düğünlerine kısıtlama, System.String[]

Kocaeli'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokaklarda yapılan düğünler ile sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmemesine, nikah merasimi şeklinde yapılabilecek düğünlerin en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanmasına karar verildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ile Cumhurbaşkanlığı talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararının alınarak uygulamaya geçirildiği bildirildi.

Başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesi, hastalığın yayılım hızının artırması ve toplum sağlığının riske atılması nedeniyle "Kovid-19 Ek Tedbirler" konulu genelge yayımlandığına işaret edilen açıklama, il genelinde alınması gereken tedbirleri değerlendirmek üzere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 02.09.2020 tarihinde Vali Seddar Yavuz başkanlığında yapılan 2020/103 sayılı kurul toplantıda çeşitli kararlar alındığı kaydedildi.

Açıklamada, yarından itibaren uygulamaya konulacak kararlar kapsamında sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmemesine, ancak nikah merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünler ile nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanması gerektiği aktarıldı.

"Nikah merasimi şeklinde düğün veya nikah yapılacak düğün salonlarında, sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulması, oyun oynanması/dans edilmesine ve toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek­ içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasına hiçbir şekilde müsaade edilmemesi" kararının da alındığı bildirilen açıklamada, gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah törenlerine katılmasının yasaklandığı kaydedildi.

Kaymakamlıklarca en az bir kamu görevlisinin denetim faaliyetlerinde bulunması kararının da alındığı vurgulanan açıklama, şöyle devam etti:

"İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra nikah merasimi şeklindeki düğün ve nikahlarda, bu Karar ile düzenlenen hususlar dışında, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün ilgili Genelgeleri doğrultusunda alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararlarımız ile Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesine, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verildi."

Koronavirüs, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 09:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Kocaeli'de sokak düğünlerine kısıtlama - Son Dakika

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