Son dakika: Kocaeli'de spor salonunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde spor salonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Güzeller Mahallesinde bulunan spor salonunun zemin katındaki eski fuel oil tankının temizlik amaçlı kesimi sırasında yangın çıktı.

Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın dolayısıyla maddi hasar oluştu.

Gebze Gençlik ve Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kullanılmayan tankın temizlenmeye çalışıldığı esnada yangın çıktığını belirterek, itfaiye ekiplerinin kısa sürede alevleri söndürdüğünü ifade etti.