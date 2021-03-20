Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, süt ve süt ürünleri imalatı yapılan fabrikanın çatı katındaki yangında 200'e yakın güvercin telef oldu.

Pelitli Mahallesi Sanayi Caddesi'ndeki fabrikada meydana gelen yangının çatı katında güvercinlerin bulunduğu alanın aydınlatılması için yakılan mumun çevresindeki ahşap malzemelerin alev almasıyla çıktığı ve olayda 200'e yakın güvercinin telef olduğu öğrenildi.

Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde gece saatlerinde süt ve süt ürünleri imalatı yapılan fabrikanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmüştü. Yangın sırasında binanın üst kısmındaki yemekhanede kullanılan mutfak tüpleri patlayarak çevrede bulunan diğer fabrikaların sahalarına savrulmuştu.