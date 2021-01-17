Son dakika... Kocaeli'de tabancasının kazara ateş alması sonucu bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son dakika... Kocaeli'de tabancasının kazara ateş alması sonucu bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
17.01.2021 17:45
Son dakika habere göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tabancasının kazara ateş alması sonucu bacağından yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tabancasının kazara ateş alması sonucu bacağından yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Tepeköy Mahallesi'nde oturan E.İ, tabancasını temizlediği sırada silahın kazara ateş alması sonucu bacağından yaralandı.
Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
E.İ, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika Yeni Malatyaspor, geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u farklı geçti Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan maske uyarısı: N95 ve FFP2 tarzı maskeler toplu alanlarda kullanılmamalı İsrail'de Pfizer/BioNTech aşısı yaptıran 13 kişi yüz felci geçirdi Kontrolden çıkan tır petrol istasyonuna daldı! Şoförün manevrası faciayı önledi Kamelyayı kıran gençlere belediyeden sitem: Kırılan sadece kamelya olmadı, kalbimizi de kırdınız Sivasspor'un karda oynanan Başakşehir maçında sahaya beyaz formayla çıkması dünya gündeminde Minibüs şoförü "Son param üzülerek harcıyorum" yazılı 20 TL'nin sahibini arıyor 2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor