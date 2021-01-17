Son dakika... Kocaeli'de tabancasının kazara ateş alması sonucu bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

E.İ, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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